Пьяный калужанин угнал чужую машину, устроил ДТП и вернул её обратно
Пьяный калужанин угнал чужую машину, устроил ДТП и вернул её обратно

Дмитрий Ивьев
23.04, 11:08
В Калуге полиция задержала 26-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля.

Как выяснилось, той ночью пьяный мужчина решил просто покататься по городу. Во дворе соседнего дома он заметил припаркованную машину, дверь которой оказалась не заперта. Он забрался в салон, нашёл ключи в замке зажигания, завёл двигатель и уехал.

Но поездка получилась короткой: не справившись с управлением, угонщик врезался в препятствие. После этого он вернул машину на место, где взял её, и быстро скрылся.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

