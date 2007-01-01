Мужчину осудят за убийство пенсионера 20-летней давности

В четверг, 23 апреля, прокуратура Калужской области сообщила об избрании меры пресечения в отношении 47-летнего жителя другого региона.

По данным ведомства, в феврале 2006 года он вместе с сообщниками вломился в квартиру 69-летнего пенсионера в Калуге.

— Они несколько раз ударили пожилого человека по голове и телу, связали ему руки и ноги, заклеили рот и нос липкой лентой. После этого забрали ювелирное украшение и сберегательную книжку. Пенсионер остался лежать связанным и умер, - пояснили в прокуратуре.

Спустя годы раскрыть преступление помог отпечаток руки, оставленный в той самой квартире. Так удалось вычислить одного из нападавших.

Теперь подозреваемый проведёт под стражей ближайшие два месяца.