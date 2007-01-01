Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Криминал Мужчину осудят за убийство пенсионера 20-летней давности
Мужчину осудят за убийство пенсионера 20-летней давности

Евгения Родионова
23.04, 11:14
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 23 апреля, прокуратура Калужской области сообщила об избрании меры пресечения в отношении 47-летнего жителя другого региона.

По данным ведомства, в феврале 2006 года он вместе с сообщниками вломился в квартиру 69-летнего пенсионера в Калуге.

— Они несколько раз ударили пожилого человека по голове и телу, связали ему руки и ноги, заклеили рот и нос липкой лентой. После этого забрали ювелирное украшение и сберегательную книжку. Пенсионер остался лежать связанным и умер, - пояснили в прокуратуре.

Спустя годы раскрыть преступление помог отпечаток руки, оставленный в той самой квартире. Так удалось вычислить одного из нападавших.

Теперь подозреваемый проведёт под стражей ближайшие два месяца.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
4 оценили
75%
0%
0%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inc1Tlg5ZEl3d3NCRTNXZFFobDV3bnc9PSIsInZhbHVlIjoiMXZyajEzM0pkV0o0SU43N2xCdHhZM1JkVzVCWVlONjBVQnV6TUlBemlHVitvZUNYbWF0V3JzUmFVY3RWZkI4K3ZWK3Brd1RTalVpK21ldGpYeTZOYnFmajNlYzMyelJ3dVllQzdPbDRpVnJEV3ZISlp2aDRxekpyMThrMU9Nd1VnamFKOU1jZHFoM2w4NXhIRnpHOVFLV3pNL3h6WHZITks0bkNlOGdxTWtJNUYwVCtRcjQwMUdrWTJidEJHY2MwcjJKYWtjSXFJeHBpaEZXUWlKU24rR2xESkJPWk1TaktyTlZyT2dzbUpOQ1hRSmFmcTlDcHZyODNJbURFdlFKV242MU5CK3dHcU9XSVUwdHg0VUFIeFNhb3h6V0lKYmxyT0pRdkRLOHBYU2dyanExVFlwaE56MUJQQVl4a0tTaDE0WlM4TEo3NHhZdVovMnNqaEJraUJjZzRFSW11R29NdEcvdmtFVmFOVXJ4bHdub2RNL242ZDVrVHEvTEFmL24rZ3U2d3ZiSUJ1eVE4YXZ4ZGhpODlZbFNYdjQ0WUtZcDB0T0xYL2pmZmNtZkE5TDZEVENtMmtnUUgxbWljekFLNCIsIm1hYyI6ImMzNjJmOGUwZGM0NzE2OGViNGMyODVmZGY3OTE3NzMwNjQxNzQ3MjhkODNjODZiMTFiYzE4MTU4YTQ5N2FjNjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhvZnJyd2NldWkza3hwSWZKbDh6Y1E9PSIsInZhbHVlIjoiM0NxNURtRDNuUXJ6VFdtM0FRNWVQcXFUM1VLMHhFbnV0OUlqUm5PenZsZzl5bVphbW9WcFpFMjEwbGFFZ3IyZElBU2ZPbFZwT3hDSzFvZUVlZUY3Nmdqck45cnp5Z0lwNkdnRkZXZjlrSlExenUrRTRPd3RxR3AxeC84eG5NbUc4WjdMckNDblp6M1B2SEhUbEQ5ZHVGajdWY0RDRFhCbER1eXdrN0QwQWJPWmxPOHlBTUJuNVYrbXdGdlgrQjY0SDh5T2tJeUdMZDg0eGlmVllkb3h6bytlKzhyZ0pzWktDczZrVHlyb0o2NHNiQTRSTFlNcjhNOEJSRDNqcUJuMk84aWZpRWRSVXpPNmlFM0JUVU5Kb09RTU9qRGdTVkdaenJOZldmdkFKM250eW1zeHpoaHV6YzJWNzJPNnpIQTE4dnZGNDdqNDEwblNzVEVxOG9MTk1nSm9CSzJ3N3h1ajFmeWJUak5RZitUNU9GQUkrNmhGR05EbW9BdVJrNzJXbDA0Vkx4b3V2WDlWZ3VIeU1YZmFPUUUwMk0vMXZwK1U5OXkyN3llVnlXUG5QQXJ1bG9lYUhGeHB5M09HRW5lL2g3US8xZnNXT1Q5MmZoV1U4T3o4NzVacnUvNlpjSXRXbXZ3RkRSSkkxLzJncmFEUFNrNjEydHF4NlY1dDQyczg5bFVMLzhlSFNnc3JPQ09ZV1RqeU56dnJaNUJlVVVrUE5sUEpLRmpiOTVNb05nNmg3V3IvLzJ6MjB0NDJrREV6bEhuM25tR2NkNXFLelN0N1dZQzRLSHh1dXFTbXE0QzZvUW1ybWxjY2pHSXEwN0prMVMzdWVISVhnKzdYY1ZidyIsIm1hYyI6ImZhNWIzZTgwODk4NDg3NGJkN2MyMzMzODgzMjA2ZjU3NGRhMzRkYjNlNmE1OTdmYjE1ZGY3MjA1YTg3ODE0NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+