Суд отказался смягчить наказание мужчине, осуждённому за поджог и кражу
Суд отказался смягчить наказание мужчине, осуждённому за поджог и кражу

Евгения Родионова
22.04, 17:30
В среду, 22 апреля, прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области сообщила об отказе в замене неотбытой части наказания 43-летнему мужчине.

По данным ведомства, ранее его уже не раз судили за кражи, грабежи, разбой и сбыт наркотиков. Новые преступления он совершил в августе и сентябре 2023 года в подмосковной Лобне.

— Он поссорился со знакомой и решил сжечь её машину. Днём пришёл на стоянку, разбил стекло двери гаечным ключом, бросил на сиденье канистру с бензином и поджёг. Автомобиль «Форд» сгорел. Ущерб составил около 600 тысяч рублей. Через месяц он украл из подъезда велосипед и продал его. Хозяйка осталась без транспорта, ущерб оказался значительным, - пояснили в пркоуратуре.

Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам колонии строгого режима. Также он должен был возместить ущерб потерпевшей.

Отбыв часть срока, осуждённый попросил заменить оставшийся срок на более мягкое наказание. Но в колонии он нарушал порядок, и прокурор попросил отказать. Суд согласился с позицией прокуратуры.

