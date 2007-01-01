Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге две женщины попались на подмене золота в пунктах выдачи заказов
В Калуге две женщины попались на подмене золота в пунктах выдачи заказов

Дмитрий Ивьев
22.04, 11:42
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Полиция Калуги раскрыла серию краж, которые совершали в пунктах выдачи товаров. Две местные жительницы 53 и 28 лет подозреваются в том, что подменяли дорогие золотые украшения дешёвой бижутерией, рассказали 22 апреля в УМВД.

Ущерб от их действий превысил 200 тысяч рублей.

Схема у злоумышленниц была отработанной: они заказывали через интернет дорогую золотую цепочку или браслет, а вместе с ними — что-нибудь простое, например, комплект постельного белья. Когда посылка приходила в пункт выдачи, женщины шли забирать заказ.

Пока одна из них внимательно рассматривала бельё и закрывала собой обзор, вторая незаметно меняла настоящее украшение на заранее купленную подделку. После этого они оформляли возврат товара и уходили — уже с настоящим золотом в сумке.

Таким способом женщины действовали в разных пунктах выдачи заказов.

Похищенные украшения полицейские нашли и вернули владельцам. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела за мошенничество. Сейчас женщины находятся под подпиской о невыезде.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
8 оценили
25%
0%
25%
13%
25%
13%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+