В Калуге две женщины попались на подмене золота в пунктах выдачи заказов

Полиция Калуги раскрыла серию краж, которые совершали в пунктах выдачи товаров. Две местные жительницы 53 и 28 лет подозреваются в том, что подменяли дорогие золотые украшения дешёвой бижутерией, рассказали 22 апреля в УМВД.

Ущерб от их действий превысил 200 тысяч рублей.

Схема у злоумышленниц была отработанной: они заказывали через интернет дорогую золотую цепочку или браслет, а вместе с ними — что-нибудь простое, например, комплект постельного белья. Когда посылка приходила в пункт выдачи, женщины шли забирать заказ.

Пока одна из них внимательно рассматривала бельё и закрывала собой обзор, вторая незаметно меняла настоящее украшение на заранее купленную подделку. После этого они оформляли возврат товара и уходили — уже с настоящим золотом в сумке.

Таким способом женщины действовали в разных пунктах выдачи заказов.

Похищенные украшения полицейские нашли и вернули владельцам. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела за мошенничество. Сейчас женщины находятся под подпиской о невыезде.