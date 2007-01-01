В Козельске девушка попалась на кражах из магазина

Полиция возбудила уголовное дело после того, как из сетевого магазина начали пропадать товары.

Директор магазина заметил, что из торгового зала систематически исчезают вещи. Общий ущерб превысил 16 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили подозреваемую — ею оказалась 23-летняя местная жительница.

Как выяснилось, девушка несколько дней подряд приходила в один и тот же магазин. Она брала с полок нужные товары, подходила к кассе самообслуживания и оплачивала только самые дешёвые вещи. Всё остальное — подороже — просто прятала в пакеты и уходила, не заплатив.

Но в зале работали камеры видеонаблюдения, и все действия девушки попали на запись. Эти кадры и стали главным доказательством.

Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело. Если вину девушки докажут, ей может грозить штраф, обязательные работы или лишение свободы.