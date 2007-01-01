Криминал Калужанка задолжала детям 115 тысяч рублей
Калужанка задолжала детям 115 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
22.04, 09:07
Прокуратура Калуги передала в суд дело против 36-летней местной жительницы, которая не платила алименты своим несовершеннолетним детям, сообщили 22 апреля в ведомстве.

По версии следствия, женщина была обязана по решению суда перечислять деньги на содержание 17-летней дочери и 15-летнего сына, но просто игнорировала это требование. Ещё в июне 2025 года её уже наказывали за неуплату — выписали штраф. Однако это не заставило её одуматься: с июня по октябрь того же года она снова не перечислила ни рубля.

В итоге долг перед детьми превысил 115 тысяч рублей.

Теперь дело передано в Калужский районный суд. Если судья признает женщину виновной, ей может грозить до одного года лишения свободы.

