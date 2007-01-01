Две калужанки отдали мошенникам 1,2 миллиона рублей
Две калужанки отдали мошенникам 1,2 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
22.04, 08:50
Прокуратура Юхновского района передала в суд дело против 18-летнего жителя Свердловской области, которого подозревают в участии в телефонных мошенничествах, сообщили 22 апреля в ведомстве.

По версии следствия, в октябре 2025 года злоумышленники позвонили 86-летней жительнице Юхнова. Они представились сотрудниками налоговой службы и убедили пожилую женщину, что ей нужно задекларировать свои сбережения. Когда пенсионерка поверила и приготовила деньги, к ней приехал молодой человек — он забрал 500 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что этот же курьер причастен ещё к двум аналогичным случаям. Так, 69-летняя жительница Бабынинского округа отдала мошенникам 775 тысяч рублей, а 74-летняя пенсионерка из Ивановской области — 244 тысячи. Во всех случаях схема была одинаковой: звонок, легенда о безопасности счетов, и курьер, который забирает наличные.

Сейчас уголовное дело в отношении остальных участников банды выделено в отдельное производство — их поиск продолжается.

Если суд признает 18-летнего обвиняемого виновным, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

