Двое калужан попались на организации нелегальной миграции

Прокуратура Малоярославецкого района передала в суд уголовное дело против двух местных жителей, которых подозревают в организации незаконного пребывания иностранцев в России.

По версии следствия, мужчины за деньги оформляли фиктивные трудовые договоры с гражданами других стран. Эти документы помогали иностранцам оставаться в России и претендовать на вид на жительство или гражданство в упрощённом порядке, хотя реальных оснований для этого не было.

Всего через такую схему прошло семь иностранных граждан.

Теперь уголовное дело направлено в суд.