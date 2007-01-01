Главная Новости Криминал Двое калужан попались на организации нелегальной миграции
Криминал

Двое калужан попались на организации нелегальной миграции

Дмитрий Ивьев
21.04, 10:41
Прокуратура Малоярославецкого района передала в суд уголовное дело против двух местных жителей, которых подозревают в организации незаконного пребывания иностранцев в России.

По версии следствия, мужчины за деньги оформляли фиктивные трудовые договоры с гражданами других стран. Эти документы помогали иностранцам оставаться в России и претендовать на вид на жительство или гражданство в упрощённом порядке, хотя реальных оснований для этого не было.

Всего через такую схему прошло семь иностранных граждан.

Теперь уголовное дело направлено в суд.

