В Козельске мужчина до смерти избил знакомого

Дело 39-летнего местного жителя направлено в суд, сообщили во вторник, 21 апреля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Конфликт произошёл в январе нынешнего года в одном из домов районного центра.

- У мужчин случился конфликт, в ходе которого ранее судимый за особо тяжкое преступление против личности фигурант подверг потерпевшего избиению, нанеся не менее 28 ударов по телу, - прокомментировали в Следственном комитете. - Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных повреждений.

Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.