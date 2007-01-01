В Козельске мужчина до смерти избил знакомого
Дело 39-летнего местного жителя направлено в суд, сообщили во вторник, 21 апреля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
Конфликт произошёл в январе нынешнего года в одном из домов районного центра.
- У мужчин случился конфликт, в ходе которого ранее судимый за особо тяжкое преступление против личности фигурант подверг потерпевшего избиению, нанеся не менее 28 ударов по телу, - прокомментировали в Следственном комитете. - Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных повреждений.
Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь