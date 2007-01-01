Главная Новости Криминал В Козельске мужчина до смерти избил знакомого
В Козельске мужчина до смерти избил знакомого

Дмитрий Ивьев
21.04, 09:04
Дело 39-летнего местного жителя направлено в суд, сообщили во вторник, 21 апреля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Конфликт произошёл в январе нынешнего года в одном из домов районного центра.

- У мужчин случился конфликт, в ходе которого ранее судимый за особо тяжкое преступление против личности фигурант подверг потерпевшего избиению, нанеся не менее 28 ударов по телу, - прокомментировали в Следственном комитете. - Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных повреждений.  

Обвиняемому грозит до 15 лет колонии. 

Новости по тегу
криминал
