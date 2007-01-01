В Калуге мужчина порезал сожителя своей падчерицы
Районный суд вынес приговор 47-летнему местному жителю, который во время ссоры ранил ножом сожителя своей падчерицы.
Инцидент произошёл в новогодние праздники в начале 2026 года около дома на улице Энгельса. В ходе конфликта мужчина схватил нож и нанёс оппоненту удар. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь — травма оказалась опасной для жизни.
Подсудимый не признал, что хотел причинить тяжкий вред. Он утверждал, что всё случилось нечаянно. Тем не менее, он выплатил потерпевшему полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
В суде прокурор представил доказательства, которые убедили судью: мужчина действовал умышленно и использовал нож как оружие.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.
