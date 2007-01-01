Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
В Кировском районе задержали двоих мужчин с марихуаной
В Кировском районе задержали двоих мужчин с марихуаной

Дмитрий Ивьев
20.04, 11:00
0 187
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Полиция Кировского района задержала двух местных жителей, которым по 32 года. Их подозревают в незаконном хранении наркотиков, сообщили 20 апреля в УМВД по Калужской области.

Оперативники получили информацию, что мужчины могут быть причастны к обороту запрещённых веществ. Во время обысков у них дома и в хозяйственных постройках нашли свёртки с растительным веществом.

Экспертиза подтвердила: это марихуана. У одного задержанного изъяли около 35 граммов, у другого — более 83 граммов.

Сами мужчины пояснили, что хранили наркотики для себя, а не для продажи.

Против них возбудили уголовные дела. Сейчас оба фигуранта находятся под домашним арестом.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+