В Кировском районе задержали двоих мужчин с марихуаной
Полиция Кировского района задержала двух местных жителей, которым по 32 года. Их подозревают в незаконном хранении наркотиков, сообщили 20 апреля в УМВД по Калужской области.
Оперативники получили информацию, что мужчины могут быть причастны к обороту запрещённых веществ. Во время обысков у них дома и в хозяйственных постройках нашли свёртки с растительным веществом.
Экспертиза подтвердила: это марихуана. У одного задержанного изъяли около 35 граммов, у другого — более 83 граммов.
Сами мужчины пояснили, что хранили наркотики для себя, а не для продажи.
Против них возбудили уголовные дела. Сейчас оба фигуранта находятся под домашним арестом.
