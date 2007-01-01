В Козельске мужчина получил 7 лет за попытку продать наркотики
В Козельске мужчина получил 7 лет за попытку продать наркотики

Дмитрий Ивьев
20.04, 10:34
Фото из архива.
37-летний житель села Барятино Калужской области проведёт семь лет в колонии строгого режима за попытку продать наркотики. Приговор вынес Козельский районный суд, сообщили 20 апреля в прокуратуре.

По данным следствия, с октября 2024 года по август 2025 года мужчина делал тайники с запрещёнными веществами в разных местах региона. Одну закладку он оставил в Барятино или Кирове, ещё 19 — в Козельске. Общий вес изъятых наркотиков превысил 233 грамма.

Злоумышленник использовал для связи мобильный телефон и действовал в составе организованной группы.

Но в итоге мужчину задержали сотрудники полиции, а все наркотики изъяли из оборота.

Суд признал его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. У осуждённого конфисковали телефон, который он использовал для преступлений.

Новости по тегу
криминал
