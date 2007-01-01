В Кирове мужчину ждёт суд за продажу самодельного револьвера
50-летнего жителя города Кирова Калужской области отправили под суд за незаконное хранение и продажу оружия.
По версии следствия, в августе 2025 года мужчина нашёл самодельный револьвер. Вместо того чтобы сдать находку в полицию, он забрал его домой и стал хранить у себя.
Позже обвиняемый продал этот револьвер знакомому за 1000 рублей.
Теперь уголовное дело передано в Кировский районный суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
