В Кирове мужчину ждёт суд за продажу самодельного револьвера

50-летнего жителя города Кирова Калужской области отправили под суд за незаконное хранение и продажу оружия.

По версии следствия, в августе 2025 года мужчина нашёл самодельный револьвер. Вместо того чтобы сдать находку в полицию, он забрал его домой и стал хранить у себя.

Позже обвиняемый продал этот револьвер знакомому за 1000 рублей.

Теперь уголовное дело передано в Кировский районный суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.