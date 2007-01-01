В Калуге мужчина пытался зарезать подростка

51-летний житель Калуги получил 8 лет колонии строгого режима за покушение на убийство несовершеннолетнего, сообщили 20 апреля в прокуратуре области.

Всё произошло летом 2025 года во дворе дома на улице Степана Разина. Мужчина был пьян. Ему не понравилось, что подросток и его подруга громко разговаривали — это и стало поводом для агрессии.

В ходе конфликта злоумышленник ударил несовершеннолетнего ножом в шею. К счастью, пострадавшему быстро оказали медицинскую помощь, и его жизнь удалось спасти.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Кроме тюремного срока, он обязан выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.