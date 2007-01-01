В Калуге женщину посадили на 7 лет за обман с продажей московских квартир
Калужский районный суд вынес приговор 55-летней местной жительнице, которая обманула знакомого на 9 миллионов рублей, рассказали 19 апреля в прокуратуре.
Всё началось в 2019 году. Женщина предложила мужчине купить две квартиры в Москве по очень выгодной цене. Она убедила его, что сама является собственницей этих квартир, и попросила предоплату.
Доверчивый покупатель передал ей более 9 миллионов рублей. Но квартир он так и не получил — у подсудимой просто не было никакого жилья в Москве. Деньги она потратила на свои нужды.
Когда обман раскрылся, дело дошло до суда. Суд признал женщину виновной в мошенничестве в особо крупном размере.
Ей назначили 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!