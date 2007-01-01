Криминал

В Калуге женщину посадили на 7 лет за обман с продажей московских квартир

Дмитрий Ивьев
20.04, 08:28
Калужский районный суд вынес приговор 55-летней местной жительнице, которая обманула знакомого на 9 миллионов рублей, рассказали 19 апреля в прокуратуре.

Всё началось в 2019 году. Женщина предложила мужчине купить две квартиры в Москве по очень выгодной цене. Она убедила его, что сама является собственницей этих квартир, и попросила предоплату.

Доверчивый покупатель передал ей более 9 миллионов рублей. Но квартир он так и не получил — у подсудимой просто не было никакого жилья в Москве. Деньги она потратила на свои нужды.

Когда обман раскрылся, дело дошло до суда. Суд признал женщину виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Ей назначили 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

