Семья из Калуги отдала за мебель 8,5 миллиона рублей и осталась ни с чем

Суд в Калуге вынес приговор 42-летнему предпринимателю, который вместе с партнёршей обманул супружескую пару. Мужчине назначили 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, рассказали 19 апреля в прокуратуре.

Всё началось в сентябре 2023 года. Подсудимый был учредителем и директором фирмы, которая занималась изготовлением и доставкой мебели. Вместе с женщиной-соучредителем он заключил договоры с семейной парой на поставку мебели в их дом в Калуге.

Проблема в том, что у бизнесменов не было ни возможности, ни желания выполнять эти договоры. Тем не менее, они получили от клиентов около 8,5 миллиона рублей — и просто присвоили эти деньги.

Когда обман раскрылся, дело дошло до суда. Прокуратура поддержала обвинение, и суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме срока в колонии, суд обязал осуждённого вернуть потерпевшим всю сумму — около 8,5 миллиона рублей.

Дело в отношении его партнёрши выделено в отдельное производство — её будут судить позже.