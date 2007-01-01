Семья из Калуги отдала за мебель 8,5 миллиона рублей и осталась ни с чем
Суд в Калуге вынес приговор 42-летнему предпринимателю, который вместе с партнёршей обманул супружескую пару. Мужчине назначили 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, рассказали 19 апреля в прокуратуре.
Всё началось в сентябре 2023 года. Подсудимый был учредителем и директором фирмы, которая занималась изготовлением и доставкой мебели. Вместе с женщиной-соучредителем он заключил договоры с семейной парой на поставку мебели в их дом в Калуге.
Проблема в том, что у бизнесменов не было ни возможности, ни желания выполнять эти договоры. Тем не менее, они получили от клиентов около 8,5 миллиона рублей — и просто присвоили эти деньги.
Когда обман раскрылся, дело дошло до суда. Прокуратура поддержала обвинение, и суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Кроме срока в колонии, суд обязал осуждённого вернуть потерпевшим всю сумму — около 8,5 миллиона рублей.
Дело в отношении его партнёрши выделено в отдельное производство — её будут судить позже.
