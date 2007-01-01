В Малоярославце пенсионер ради мошенников продал машину

Прокуратура передала в суд уголовное дело против жителя Красноярского края, которого обвиняют в крупном мошенничестве.

По версии следствия, в январе 2026 года один из участников преступной группы — его дело рассматривают отдельно — позвонил 73-летнему пенсионеру и представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что на имя пожилого человека пытаются оформить кредиты, а его автомобиль могут изъять. Чтобы спасти имущество, нужно было срочно принять меры.

Испуганный пенсионер поверил звонившему. По указанию мошенников он продал свою машину, а вырученные деньги — более миллиона рублей — передал при личной встрече в Малоярославце. Роль курьера, который забрал наличные, выполнял именно обвиняемый.

Теперь уголовное дело направлено в Малоярославецкий районный суд.