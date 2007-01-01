В Козельске директора фирмы осудили за мошенничество при ремонте дороги
В Козельске директора фирмы осудили за мошенничество при ремонте дороги

Дмитрий Ивьев
19.04, 10:04
63-летний руководитель коммерческой организации получил два с половиной года колонии за хищение бюджетных денег. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, осенью 2023 года фирма этого мужчины выполняла муниципальный контракт по ремонту дороги в одном из населённых пунктов Козельского округа. Используя своё служебное положение, директор завысил стоимость и объёмы работ. В результате из бюджета похитили 670 тысяч рублей.

Мужчина уже был судим ранее, но это не остановило его от нового преступления. В суде он свою вину не признал. Однако доказательства оказались убедительными. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ущерб бюджету возместили полностью.

eyJpdiI6ImNIeUVyTEtpc1VFTFJYVDgvS2F0Vmc9PSIsInZhbHVlIjoiVklDL3hlN2FzcHBRRWk5WjByaEdERUFjYlhUYmpoNFc0TU9nRStmbklKTnliMVlpTWlLUzludUp5OHp4R014dHpsU3pYdnRYVE5VU1I0bW4waDF5V1ZEV1BwbWpReXZnL3ZoeVh0NllSaXlLbW1tYmZSSVFFRll6aXJTcDVnVzc4ZWo5UThHZGFNdmkrVnUwKy8wdXN1S083T1dpblc0NG9IZHNTUENseU16MkF0anJacGI4YjBESndudmhNNUthVnI2aVF5Q3JGUnFwZ3NJamx2bklpK3Q3SjFJMFVnaEV1WUdCWXBnc1RhdVA3T3lCZ1hlVnNialQ2akhGRkFNdkUzSkI4RnR0VTAzY1lheUhEMjNwaTNEcCtXMmpLVit1TmhpckJ5TTFiTlZ5c2FncktrMkk1RGZVY1ZLdGd4VlB4VjJqOElNTHBiRmY1aCtoMzBEOGJSa243ZkFFVjRQTGlmL0JmdzlzRTJQK3JjaEZhU1VFSWdIWkk3MlFEb0xTUGZwVGtoZW1BeWRIdHRzSEgxaE9lNlNQS09BbnNSdUNhU1VkNEgrbi82VVNjaE1mZHZsWWcyZE04UituYjFCcyIsIm1hYyI6ImI3ODQ4NmRiZTA0OGJmYmFkNDUzOWExMWFiZjA1MWMxNGZiYzk4MDM4YzU4YzIwZWYyOWIxMWJiZjNhMGZiNjciLCJ0YWciOiIifQ==
