В Козельске директора фирмы осудили за мошенничество при ремонте дороги

63-летний руководитель коммерческой организации получил два с половиной года колонии за хищение бюджетных денег. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, осенью 2023 года фирма этого мужчины выполняла муниципальный контракт по ремонту дороги в одном из населённых пунктов Козельского округа. Используя своё служебное положение, директор завысил стоимость и объёмы работ. В результате из бюджета похитили 670 тысяч рублей.

Мужчина уже был судим ранее, но это не остановило его от нового преступления. В суде он свою вину не признал. Однако доказательства оказались убедительными. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ущерб бюджету возместили полностью.