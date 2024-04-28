Калужанин решил продать чужую машину, но нарвался не на того покупателя

Теперь 27-летнему мужчине грозит срок за покушение на кражу, сообщили 27 апреля в полиции.

Он заметил на улице автомобиль, который посчитал брошенным. Сфотографировал и выложил объявление о продаже. Но снимки в интернете заметил знакомый настоящего владельца авто. Он приехал на встречу, рассказал потом все хозяину машины, а тот написал заявление в полицию.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.