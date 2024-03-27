Калужанин за 500 рублей фиктивно регистрировал мигрантов

Такую сумму он взял с каждого из 43 иностранцев, сообщили в среду, 27 марта, в управлении МВД по Калужской области.

При этом все эти люди не жили в квартире с калужанином.

Подозреваемому 39 лет. По уголовной статье ему грозит до трех лет лишения свободы.