Житель Медыни попался на торговле наркотиками

За 99 граммов запрещенного вещества 45-летнему мужчине грозит до 20 лет колонии, сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, он собирался делать закладки вместе с пособником, но попался полиции.

Сейчас ведется следствие. Подозреваемый задержан на два месяца.