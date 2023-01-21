В Калуге запланировали ямочный ремонт на четырех улицах

В Калуге до конца нынешней недели планируется провести ямочный ремонт на четырех улицах: Заводской, Моторной, Жукова и площади Победы. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Работы ведутся с помощью литой асфальтобетонной смеси.

Ранее ямы залатали на улице Товарной, Степном проезде, улицах Набережной, Карла Либкнехта, 65 лет Победы и Фомушина.

- Просим автомобилистов обращать внимание на сигнальные дорожные конусы, поскольку литой асфальтобетонной смеси необходимо 20-30 минут для застывания, - говорится в сообщении управления горхозяйства.

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