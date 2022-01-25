В Калуге закупят три автобуса для запуска муниципального транспорта в «Европейский квартал»

В Калуге планируется закупить три автобуса для запуска муниципального общественного транспорта в микрорайон «Европейский квартал». Об этом во вторник, 25 января, по итогам личного приема сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Люди жалуются на перебои в работе общественного транспорта. Единственный выход – поставить на эти маршруты машины муниципального предприятия, - заявил губернатор. - Для этого потребуется приобрести три автобуса. Поручил Дмитрию Денисову организовать эту работу, улучшить транспортную доступность микрорайона.

Ранее осенью 2021 года в «Европейский квартал» начали ездить маршрутки №83.

На прошлой неделе начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО заявлял, что два частных перевозчика в Калуге могут уйти с рынка из-за финансовых проблем. По нашей информации, это могут быть как раз те компании, которые ездят в «Европейский квартал».

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