Калужанку ограничили в свободе за поддельное водительское удостоверение

В Калуге районный суд вынес приговор 40-летней женщине, которую признали виновной в использовании заведомо поддельного водительского удостоверения. В четверг, 28 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Эту калужанку лишили водительского удостоверения на год и восемь месяцев. Однако она купила поддельные права на имя своей знакомой, но с собственной фотографией.

Когда ее в очередной раз остановили инспекторы, женщина предъявила подделку.

Виновницу ограничили в свободе на 10 месяцев. Кроме того, теперь ей в течение двух лет запрещено управлять автомобилем.

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