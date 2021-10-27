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В Калуге улицу Кропоткина перекроют на три дня из-за проведения ярмарки

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 27.10.2021 15:08 4 644
В Калуге улицу Кропоткина перекроют на три дня из-за проведения ярмарки

В Калуге с 22:00 четверга, 28 октября, до 20:00 субботы, 30 октября, закроют движение транспорта на участке улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 по площади Старый Торг. Об этом 27 октября сообщили в городской управе.

Перекрытие движения связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки. Она будет работать в районе сквера Ленина 29 и 30 октября с 8:00 до 18:00.

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Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 27.10.2021 15:08 4 644
Тэги: авто дороги
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