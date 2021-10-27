В Калужской области женщина накопила 208 штрафов за езду на BMW

В Калужской области жительница Обнинска накопила 208 штрафов за нарушения Правил дорожного движения. При этом платить по счетам она отказывалась, сообщили в среду, 27 октября, в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Большая часть нарушений этого водителя – за превышение скорости на автомобиле BMW пятой серии.

Общая сумма штрафов составила 218 тысяч рублей.

Приставы арестовали машину, и только после этого женщина оплатила всю сумму.

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