В Калуге улицу Чебышева перекрыли до вечера 18 октября
В понедельник, 18 октября, в Калуге закрыли движение по всей улице Чебышева. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Перекрытие связано с проведением дорожных работ и продлится до 19:00.
- Движение транспорта будет осуществляться в объезд закрываемых участков согласно временным схемам организации дорожного движения, - пояснили в управлении городского хозяйства. - Просим водителей быть внимательными на дорогах и приносим извинения за доставленные неудобства!
Схема перекрытия.
Утром в понедельник на перекрытом участке скопились большегрузы.
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