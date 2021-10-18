В Калуге улицу Чебышева перекрыли до вечера 18 октября

В понедельник, 18 октября, в Калуге закрыли движение по всей улице Чебышева. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Перекрытие связано с проведением дорожных работ и продлится до 19:00.

- Движение транспорта будет осуществляться в объезд закрываемых участков согласно временным схемам организации дорожного движения, - пояснили в управлении городского хозяйства. - Просим водителей быть внимательными на дорогах и приносим извинения за доставленные неудобства!

Схема перекрытия.

Утром в понедельник на перекрытом участке скопились большегрузы.

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