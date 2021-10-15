В Калуге у таксиста забрали автомобиль за работу без разрешения

В четверг, 14 октября, у одного из калужских таксистов изъяли автомобиль «Лада» за работу без соответствующего разрешения. Об этом в пятницу сообщил начальник областного Управления административно-технического контроля Станислав ОРЕХОВ.

- Водитель осуществлял перевозки пассажиров без соответствующего разрешения, а также без прохождения предрейсового технического осмотра транспортного средства и предрейсового медицинского осмотра, - пояснил Орехов.

Машину таксиста отправили на спецстоянку. Возбуждено административное дело.

Также в ходе рейда выявлены трое водителей общественного транспорта, которые нарушали масочный режим.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!