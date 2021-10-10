Калужанин предложил расширить улицу Горького

Калужский автомобилист предложил решение проблемы пробки на перекрестке улиц Горького и Жукова. Свое предложение он опубликовал в группе «Калуга ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент затор часто образуется на Горького при движении со стороны улицы Тульской. На перекрестке с Жукова одна полоса предназначена для поворота налево, вторая – для тех, кто едет прямо или поворачивает направо.

- Те, кто стоят в правом ряду для того, чтобы повернуть направо на Жукова или проехать прямо, толпятся в одной полосе, - отметил калужанин. - К тому же скорость движения сильно замедляет пешеходный переход через Жукова, который очень близко к повороту. В итоге те, кто поворачивает, тормозят тех, кто едет прямо. Я понимаю, улица узкая. Но рядом с проезжей частью довольно широкая полоса газона. Вот я и подумал, может, стоит немного расширить Горького и сделать кусочек для поворотников? А пешеходный подвинуть немного глубже. Получилось нечто, как на схеме.

Предложенная схема.

В опросе в соцсети этот вариант поддержали 78% участников. Городская управа пока никак не комментировала предложение.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу?