Главная Новости Авто и транспорт
COVID-19 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

Калужанин предложил расширить улицу Горького

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.10.2021 18:17 4 454
Калужанин предложил расширить улицу Горького

Калужский автомобилист предложил решение проблемы пробки на перекрестке улиц Горького и Жукова. Свое предложение он опубликовал в группе «Калуга ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент затор часто образуется на Горького при движении со стороны улицы Тульской. На перекрестке с Жукова одна полоса предназначена для поворота налево, вторая – для тех, кто едет прямо или поворачивает направо.

- Те, кто стоят в правом ряду для того, чтобы повернуть направо на Жукова или проехать прямо, толпятся в одной полосе, - отметил калужанин. - К тому же скорость движения сильно замедляет пешеходный переход через Жукова, который очень близко к повороту. В итоге те, кто поворачивает, тормозят тех, кто едет прямо. Я понимаю, улица узкая. Но рядом с проезжей частью довольно широкая полоса газона. Вот я и подумал, может, стоит немного расширить Горького и сделать кусочек для поворотников? А пешеходный подвинуть немного глубже. Получилось нечто, как на схеме.

Предложенная схема.

В опросе в соцсети этот вариант поддержали 78% участников. Городская управа пока никак не комментировала предложение.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу?

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.10.2021 18:17 4 454
Тэги: авто
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А у вас в квартире затопили? 
Всего проголосовало: 273
Новости Обнинска
Новости партнеров
Музыка для медитации
Ищу работу без опыта: сколько можно заработать в Калуге, если нет опыта работы
Как правильно утилизировать строительный мусор: преимущества обращения к профессионалам

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru