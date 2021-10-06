В Калужской области расписание пригородных поездов изменится с 11 по 28 октября

В Калужской области с 11 по 28 октября изменится расписание пригородных поездов московского направления. Это связано с ремонтом пути на участке между Суходревом и Тихоновой Пустынью, сообщили в среду, 6 октября, в пресс-службе РЖД.

По информации железнодорожников, небольшие изменения в расписании будут по понедельник, вторникам, средам и четвергам. Они затронут следующие поезда:

№6422 Нара – Москва-Киевская,

№6201/6202 Апрелевка – Калуга-1,

№6277/6278 Кресты – Калуга-1,

№6774 Калуга-1 – Ферзиково,

№6165/6166, 6151/6152, №7001/7002, №6153/6154, №6155/6156, №7003/7004, №6157/6158, №7007/7008, №7009/7010, №6163/6164 Москва-Киевская – Калуга-1,

№6101/6102, №6103/6104, №6105/6106, №7019/7020, №6111/6112, №7021/7022, №6117/6118 сообщением Калуга-1 – Москва-Киевская.

Точное время отправления и прибытия пассажиров просят уточнять на вокзалах либо на сайте РЖД.