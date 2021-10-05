В Калужской области участок трассы М-3 «Украина» перекроют 6 октября

Утром в среду, 6 октября, в Калужской области будет закрыт для проезда участок трассы М-3 «Украина» между поворотами на Сухиничи и поселок Середейский. Это связано с асфальтированием путепровода, сообщили в государственной компании «Автодор».

Работы будут вестись на 254 километре федеральной трассы с 4:00 до 10:00.

Объехать перекрытый участок дороги можно будет через Середейский и Сухиничи.

На дороге будут дежурить сотрудники ГИБДД.