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В Калужской области участок трассы М-3 «Украина» перекроют 6 октября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.10.2021 17:20 0 427
В Калужской области участок трассы М-3 «Украина» перекроют 6 октября

Утром в среду, 6 октября, в Калужской области будет закрыт для проезда участок трассы М-3 «Украина» между поворотами на Сухиничи и поселок Середейский. Это связано с асфальтированием путепровода, сообщили в государственной компании «Автодор».

Работы будут вестись на 254 километре федеральной трассы с 4:00 до 10:00.

Объехать перекрытый участок дороги можно будет через Середейский и Сухиничи.

На дороге будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.10.2021 17:20 0 427
Тэги: авто дороги
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