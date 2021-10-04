В Калуге ликвидировали вечную лужу на перекрестке улиц Тульской и Горького

В Калуге на минувших выходных завершились дорожные работы на перекрестке улиц Тульской и Горького. Там соорудили новый ливнеприемный колодец, чтобы на проезжей части и тротуаре не скапливалась вода. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Работы проводили сотрудники «Калугаспецавтодора». К новому колодцу проложена труба длиной шесть метров.

Дмитрий Денисов заявил, что теперь вода больше не будет скапливаться на данном участке.

Такие же работы до конца 2021 года городская управа собирается провести на перекрестках улиц Московской и Азаровской, Телевизионной и Билибина, а также Ленина и Суворова.