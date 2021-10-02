Калужские авиаторы поставили турбореактивный двигатель на старый автомобиль «Ауди»

В Калужской области создали реактивный автомобиль «Ауди». На днях об этом экземпляре сообщили в социальных сетях представители аэродрома Орешково. Работа над авто авиаторами велась совместно с мотоклубом «Падонки Мира MFC».

На «Ауди-100» поставили авиационный двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-25 от самолета Як-40.

Цель всего проекта – подготовить болид для участия в фестивале «Байкальская Миля». В конце зимы в Бурятии сотни участников будут выжимать максимум из своих авто на льду самого большого озера в мире.

Авиаторы рассчитывают разогнать модернизированную «Ауди» до 300 км/ч.

С машины убрали все лишние детали. Ее вес без двигателя – одна тонна. Сам реактивный двигатель весит 330 килограммов. Мощность - 3500 лошадиных сил.

- Если поставить эту штуковину вертикально, то она спокойно сможет взлететь! Как ракета, - пояснили представители аэродрома.

Во время пробных заездов старая «Ауди» легко обогнала новый автомобиль «БМВ». В ближайшее время испытания продолжатся.