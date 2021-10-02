Калужские авиаторы поставили турбореактивный двигатель на старый автомобиль «Ауди»
В Калужской области создали реактивный автомобиль «Ауди». На днях об этом экземпляре сообщили в социальных сетях представители аэродрома Орешково. Работа над авто авиаторами велась совместно с мотоклубом «Падонки Мира MFC».
На «Ауди-100» поставили авиационный двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-25 от самолета Як-40.
Цель всего проекта – подготовить болид для участия в фестивале «Байкальская Миля». В конце зимы в Бурятии сотни участников будут выжимать максимум из своих авто на льду самого большого озера в мире.
Авиаторы рассчитывают разогнать модернизированную «Ауди» до 300 км/ч.
С машины убрали все лишние детали. Ее вес без двигателя – одна тонна. Сам реактивный двигатель весит 330 килограммов. Мощность - 3500 лошадиных сил.
- Если поставить эту штуковину вертикально, то она спокойно сможет взлететь! Как ракета, - пояснили представители аэродрома.
Во время пробных заездов старая «Ауди» легко обогнала новый автомобиль «БМВ». В ближайшее время испытания продолжатся.
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