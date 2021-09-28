В Калуге улицу Раздольную перекроют 29 сентября для прокладки газопровода
В среду, 29 сентября, в Калуге на территории деревни Желыбино будет закрыт проезд по улице Раздольной в районе домов №40 и №42.
Проехать там нельзя будет с 8:00 до 19:00 из-за прокладки газопровода, сообщили в управлении городского хозяйства.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Городское хозяйство опубликовало схемы перекрытия улицы.
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