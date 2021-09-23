В Калуге ограничат движение на перекрестке улиц Молодежной и Моторной 25 сентября
В субботу, 25 сентября, в Калуге с 8:00 до 12:00 будет ограничено движение на перекрестке улиц Молодежной и Моторной. Это связано с ремонтными работами колодца на сетях горячего водоснабжения, сообщили в четверг в управлении городского хозяйства.
- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства, - подчеркнули в горхозяйстве.
Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Платова, Клюквина, Новаторской и Грабцевскому шоссе.
Городская управа опубликовала схему перекрытия.
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