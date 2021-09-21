В Калужской области два пункта весового контроля отключили из-за разбитой дороги
Два пункта весового контроля на дороге Калуга – Медынь отключены с 20 сентября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства Калужской области.
Отключение связано с ненадлежащим состоянием дорожного полотна.
Датчики отключили, чтобы исключить некорректные измерения.
- Работа автоматического пункта весогабаритного контроля будет восстановлена после приведения дорожного полотна в нормативное состояние, - подчеркнули в министерстве.
Напомним, на этой дороге один пукнт весового контроля расположен на 22 километре у деревни Каравай, второй – на 60 километре у Медыни.
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