В Калужской области два пункта весового контроля отключили из-за разбитой дороги

Два пункта весового контроля на дороге Калуга – Медынь отключены с 20 сентября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства Калужской области.

Отключение связано с ненадлежащим состоянием дорожного полотна.

Датчики отключили, чтобы исключить некорректные измерения.

- Работа автоматического пункта весогабаритного контроля будет восстановлена после приведения дорожного полотна в нормативное состояние, - подчеркнули в министерстве.

Напомним, на этой дороге один пукнт весового контроля расположен на 22 километре у деревни Каравай, второй – на 60 километре у Медыни.