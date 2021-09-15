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Жительница Калуги пожаловалась губернатору на работу автобусного маршрута №41

Дмитрий Ивьев , Фото: панорамы Яндекса.
Опубликовано: 15.09.2021 08:45 3 997
Жительница Калуги пожаловалась губернатору на работу автобусного маршрута №41

Жительница Калуги на странице губернатора Владислава Шапши в социальной сети оставила жалобу на работу автобусного маршрута №41.

- Примите меры, пожалуйста! 21 век на дворе, - написала женщина. - Отвратительно ходят автобусы по 41 маршруту! По часу стоим на остановке, чтобы уехать домой! Когда маршрут станет городским, а не бандитским? Сил нет уже молчать! 29 маршрут - один за другим подъезжают, а ты, как дурак оплеванный, стоишь и ждешь, когда господа к тебе подъедут! Фу, противно! Где мы живём?! Услышьте нас, пожалуйста!

По ее словам, страдают от работы перевозчика люди из Турынино, Красного Городка и 906-й базы.

Глава региона публично сообщение калужанки не комментировал, однако на публикацию отреагировала городская управа.

- Сбои в расписании движения маршрута возможны в связи с непредвиденной поломкой автобусов и сложной дорожной ситуацией на улицах города, - подчеркнули в администрации Калуги. - В случае систематического нарушения перевозчиком условий договора он будет привлечен к ответственности, вплоть до его расторжения в одностороннем порядке. По информации перевозчика будут приложены все ресурсы для строго соблюдения расписания, ситуация взята на особый контроль.

Дмитрий Ивьев , Фото: панорамы Яндекса.
Опубликовано: 15.09.2021 08:45 3 997
Тэги: авто транспорт
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