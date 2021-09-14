Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 14 сентября

Во вторник, 14 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в центре города на улицах Ленина, Московской, Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит городе Обнинск на улицах Победы, Мира, проспект Ленина, Гагарина, Энгельса, проспект Маркса, Королева, Лященко, Курчатова, Пяткинский проезд, Кутузова, Цветкова и Пирогова.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Дзержинском, Малоярославецком, Перемышльском, Жуковском и Бабынинском районах.