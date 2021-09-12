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В Калуге новый пешеходный переход появится на улице Маяковского до 1 ноября

Дмитрий Ивьев , Фото: панорамы Яндекса.
Опубликовано: 12.09.2021 11:05 0 273
В Калуге новый пешеходный переход появится на улице Маяковского до 1 ноября

В Калуге на перекрестке улиц Маяковского и Аллейной у дома №62 по Маяковского до 1 ноября обустроят нерегулируемый пешеходный переход. 

В субботу, 11 сентября, об этом сообщили в городской управе, реагируя на просьбу жительницы Калуги, которую она оставила на странице губернатора Владислава Шапши в социальной сети.

- Мы неоднократно обращались во все инстанции и получали ответ, что все будет, вопрос: когда? Сколько человек должны задавить, чтобы это как-то ускорило процесс, - написала женщина.

Вот что на этот комментарий ответили в городской управе:

- В плане на текущий год организация нового пешеходного перехода на пересечении улиц Маяковского-Аллейная у дома 62. Запланированные необходимые работы будут выполнены до 1 ноября 2021 года.

Сейчас жители улицы Аллейной, на которой расположено несколько больших многоэтажных домов, вынуждены пересекать улицу Маяковского по переходу, который расположен в 200 метрах от этого перекрестка. Но многие перебегают дорогу по прямой, что создает угрозу ДТП.

Дмитрий Ивьев , Фото: панорамы Яндекса.
Опубликовано: 12.09.2021 11:05 0 273
Тэги: авто дороги
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