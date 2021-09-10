Дорогу между Калугой и Детчино перекроют на три дня из-за ремонта переезда

В Калужской области с 13 по 15 сентября в период с 9:00 до 16:00 будет закрыт для автомобильного транспорта железнодорожный переезд на дороге Калуга – Детчино между Детчино и Юбилейным. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили нам в министерстве дорожного хозяйства региона.

- На период производства работ движение транспортных средств, в том числе экстренных служб, школьный автобус, будет осуществляться через автомобильную дорогу М-З «Украина», - уточнили в администрации Малоярославецкого района.

Опубликована схема перекрытия дороги.