В Калужской области трассу А-130 перекроют из-за Дня города в Малоярославце

С 18:00 до 23:00 в субботу, 11 сентября, в Малоярославце будет закрыто движение на участке трассы А-130 от улицы Беляева до улицы Григория Соколова. Это связано с проведением праздничных мероприятий по случаю Дня города, сообщили в пятницу дорожники.

Опубликован маршрут объезда перекрытого участка:

по ул. Московская, далее ул. Ленина до пересечения с ул. К.Маркса, далее по ул. К. Маркса до пересечения с ул. Гр. Соколова с выходом на ул. Калужскую, по ул. Ленина до пересечения с ул. Почтовая, далее по ул. Почтовая до пересечения с ул. Кутузова, по ул. Ленина до пересечения с ул. Почтовая, далее по ул. Парижская Коммуна до пересечения с ул. Московская, а также по ул. Успенская до пересечения с ул. Гр. Соколова на ул. Калужскую в обратном направлении.

Водителей просят быть аккуратными.