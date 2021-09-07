Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 7 сентября

Во вторник, 7 сентября, по данным «Центра безопасного дорожного движения» мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в районе площади Маяковского на улицах Грабцевское шоссе, Заводская, Хрустальная, Тульская, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Маршала Жукова, Площади Победы, Степана Разина, а также в центре города на улицах Плеханова, Георгиевская, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Гагарина, Герцена.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Обнинск на улицах Победы, Мира, проспект Ленина, Энгельса, проспект Маркса, Королева, Пяткинский проезд, Цветкова и Пирогова.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, Голодское-Суворов-Одоев, в Перемышльском, Дзержинском, Жуковском, Мещовском и Бабынинском районах.