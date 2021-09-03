Городская управа Калуги ищет владельцев восьми брошенных автомобилей

В Калуге городская управа объявила о розыске владельцев восьми автомобилей, которые брошены во дворах. В четверг, 9 сентября, комиссия при городской управе с 10:00 до 13:00 проведет осмотр транспортных средств.

Машины собираются эвакуировать.