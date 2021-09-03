Городская управа Калуги ищет владельцев восьми брошенных автомобилей
В Калуге городская управа объявила о розыске владельцев восьми автомобилей, которые брошены во дворах. В четверг, 9 сентября, комиссия при городской управе с 10:00 до 13:00 проведет осмотр транспортных средств.
Машины собираются эвакуировать.
- «Дэу Нексия» (гос.номер: К074СК32) по адресу: ул. Калужского ополчения, д.9,
- ВАЗ красного цвета (гос.номер: В586ЕН40) по адресу: ул. Московская, д. 313а,
- «Волга» молочного цвета (гос.номер: В614ОР40) по адресу: ул. Московская, д. 313а,
- «Ока» фиолетового цвета (гос.номер: К120ХН40) по адресу: ул. Московская, д. 313а,
- «Рено Меган» цвета «серый металлик» (гос.номер: Т019ЕМ199) по адресу: ул. Петра Тарасова, д. 16,
- «Лада Самара» темно-вишневого цвета (гос.номер: М087НУ40) по адресу: ул. Московская, д. 263,
- «Тойота Королла» белого цвета (гос.номер: Е262РВ40) по адресу: ул. Телевизионная, д. 2,
- «Фольксваген» черного цвета (гос.номер: К437РО40) по адресу: ул. Телевизионная, д. 2.
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