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Городская управа Калуги ищет владельцев восьми брошенных автомобилей

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 03.09.2021 10:59 3 504
Городская управа Калуги ищет владельцев восьми брошенных автомобилей

В Калуге городская управа объявила о розыске владельцев восьми автомобилей, которые брошены во дворах. В четверг, 9 сентября, комиссия при городской управе с 10:00 до 13:00 проведет осмотр транспортных средств.

Машины собираются эвакуировать.

  • «Дэу Нексия» (гос.номер: К074СК32) по адресу: ул. Калужского ополчения, д.9,
  • ВАЗ красного цвета (гос.номер: В586ЕН40) по адресу: ул. Московская, д. 313а,
  • «Волга» молочного цвета (гос.номер: В614ОР40) по адресу: ул. Московская, д. 313а,
  • «Ока» фиолетового цвета (гос.номер: К120ХН40) по адресу: ул. Московская, д. 313а,
  • «Рено Меган» цвета «серый металлик» (гос.номер: Т019ЕМ199) по адресу: ул. Петра Тарасова, д. 16,
  • «Лада Самара» темно-вишневого цвета (гос.номер: М087НУ40) по адресу: ул. Московская, д. 263,
  • «Тойота Королла» белого цвета (гос.номер: Е262РВ40) по адресу: ул. Телевизионная, д. 2,
  • «Фольксваген» черного цвета (гос.номер: К437РО40) по адресу: ул. Телевизионная, д. 2.
Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 03.09.2021 10:59 3 504
Тэги: авто
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