ГИБДД попросила калужан напомнить детям о правилах дорожного движения
В Калужской области сотрудники ГИБДД весь сентябрь будут дежурить по утрам рядом с учебными заведениями. В среду об этом сообщили в дорожной полиции.
- За время отдыха дети забывают Правила дорожного движения, теряют бдительность на улицах, теряют самые простые навыки, которыми они владели раньше, - отмечают в ГИБДД. - Кроме того, они переживают бурные эмоции, так как встретились со своими друзьями после летних месяцев разлуки, смена обстановки рассеивает внимание ребенка. В этот период количество несчастных случаев с участием детей на дорогах увеличивается.
Калужских водителей просят быть предельно внимательными на дорогах.
А родителей полицейские просят поговорить с детьми и напомнить им о важности соблюдения ПДД.
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