ГИБДД попросила калужан напомнить детям о правилах дорожного движения

В Калужской области сотрудники ГИБДД весь сентябрь будут дежурить по утрам рядом с учебными заведениями. В среду об этом сообщили в дорожной полиции.

- За время отдыха дети забывают Правила дорожного движения, теряют бдительность на улицах, теряют самые простые навыки, которыми они владели раньше, - отмечают в ГИБДД. - Кроме того, они переживают бурные эмоции, так как встретились со своими друзьями после летних месяцев разлуки, смена обстановки рассеивает внимание ребенка. В этот период количество несчастных случаев с участием детей на дорогах увеличивается.

Калужских водителей просят быть предельно внимательными на дорогах.

А родителей полицейские просят поговорить с детьми и напомнить им о важности соблюдения ПДД.