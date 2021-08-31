Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 31 августа

Во вторник, 31 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в центре города на улицах Чижевского, Ленина, Рылеева, Суворова, Огарева, Фридриха Энгельса, переулке Теренинском, а также в районе площади Маяковского на улицах Степана Разина, Заводская, Хрустальная, Маршала Жукова, Площадь Победы, Тульская, Грабцевское шоссе, Автомобильная, Фридриха Энгельса.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Обнинск на улицах Победы, Мира, проспект Ленина, Гагарина, Энгельса, проспект Маркса, Королева, Лященко, Пяткинский проезд, Кутузова, Менделеева, Цветкова, Курчатова и Пирогова.

А также на трассе М-3 «Украина», Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Лапшинка-Кабицыно, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, Ферзиковском, Боровском, Жуковском, Козельском, Мещевском и Бабынинском районах.