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В Калуге приставы арестовали автомобиль Dodge Neon за неуплату 64 штрафов за скорость

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.08.2021 10:04 2 446
В Калуге приставы арестовали автомобиль Dodge Neon за неуплату 64 штрафов за скорость

Житель Калуги лишился своего автомобиля Dodge Neon за неуплату штрафов за превышение скорости. В понедельник, 30 августа, об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

- Машину жителя областного центра разыскали и арестовали в поселке Воротынск, - подчеркнули приставы. - Общий долг мужчины по штрафам составлял более 50 тысяч рублей. Также он обязан выплатить 64 тысячи рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение.

Если в ближайшее время мужчина не рассчитается с долгом по штрафам и исполнительскому сбору, его имущество отправится на торги. Вырученные на них средства пойдут на погашение задолженности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.08.2021 10:04 2 446
Тэги: авто приставы
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