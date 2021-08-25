В Калуге отремонтировали просевший асфальт на улице Советской
В Калуге завершился ремонт проезжей части на улице Советской. В среду, 25 августа, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
- Брак исправлен в местах просадки асфальта на участке, где ранее меняли водопровод, - подчеркнул городской голова
Также подрядчик за свой счет исправил брак на трассе Калуга - Перемышль.
- Проблема здесь была в отсутствии сцепления между выравнивающим и верхним слоями асфальта, - пояснил глава администрации. - На этой неделе повторно проверим сцепление для полной уверенности, и вопрос будет исчерпан.
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