В Калуге отремонтировали просевший асфальт на улице Советской

В Калуге завершился ремонт проезжей части на улице Советской. В среду, 25 августа, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Брак исправлен в местах просадки асфальта на участке, где ранее меняли водопровод, - подчеркнул городской голова

Также подрядчик за свой счет исправил брак на трассе Калуга - Перемышль.

- Проблема здесь была в отсутствии сцепления между выравнивающим и верхним слоями асфальта, - пояснил глава администрации. - На этой неделе повторно проверим сцепление для полной уверенности, и вопрос будет исчерпан.