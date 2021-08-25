Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 25 августа

В среду, 25 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в районе микрорайона Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», на дорогах Калуга-Медынь, «Окружная дорога города Калуги», Лапшинка – Кабицыно, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, в Малоярославецком, Жуковском, Дзержинском, Боровском и Бабынинском районах.