После жалоб водителей в Калуге отрегулируют светофор на дороге Анненки – Силикатный

Калужане жалуются в соцсетях на работу нового светофора на дороге Анненки – Силикатный. На пересечении с дорогами, ведущими в деревни Белая и Черносвитино, основной поток останавливается на 90 секунд.

При этом из самих деревень в этот момент почти никто не выезжает, утверждают водители.

- Зачем собирать и останавливать поток Силикатный - Анненки на столько времени? – спрашивает в Facebook Владимир Артемов. - Регулярно теперь останавливаемся, чтобы не пропустить никого. Пора перенастроить, имхо. Я уже не говорю о недействующих стрелках для поворота. Их сейчас используют исключительно для обгона или стоянки.

Ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ:

- После последнего ДТП подрядчик не смог отрегулировать светофор. На следующей неделе [Денисов писал это перед выходными – прим. автора] привезут новые «мозги». Запустим в штатном режиме.