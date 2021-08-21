Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 21 августа

В субботу, 21 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальной.

А также на трассе М-3 «Украина», на дорогах Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Малоярославецком, Жуковском, Ферзиковском и Бабынинском районах.