Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 21 августа
В субботу, 21 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.
В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальной.
А также на трассе М-3 «Украина», на дорогах Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Малоярославецком, Жуковском, Ферзиковском и Бабынинском районах.
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